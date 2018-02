Caso no TJ da Bahia se arrasta há três anos O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aguarda há três anos, completos nessa terça-feira, 24, decisão da Procuradoria-Geral da República sobre um mandado de segurança que garantiu a continuidade do pagamento de supersalários a servidores do Tribunal de Justiça da Bahia. Com isso, servidores da Corte continuam recebendo vencimentos acima do teto constitucional, de R$ 28 mil.