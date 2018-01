Caso Donadon já dura 3 anos

Só em dezembro do ano passado o STF julgou o seu recurso contra a decisão em que ele foi condenado por peculato e formação de quadrilha. Na ocasião, os ministros não mencionaram as possibilidades de serem executadas a prisão e a perda do mandato.

Após o julgamento, a defesa de Donadon anunciou que protocolaria um pedido de revisão criminal. Seu argumento: penas bem inferiores foram fixadas para outros acusados de participar do mesmo esquema de fraudes na Assembleia de Rondônia. Com isso, há uma chance razoável de Donadon exercer seu mandato, até 2014, sem ser punido.