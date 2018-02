Caso Donadon apressou a lei A adoção do voto aberto nas votações do Congresso ganhou importância no final de agosto, quando o plenário da Câmara salvou da cassação o deputado Natan Donadon (sem partido/RO). Eram necessários 257 votos para cassá-lo - ele já cumpria pena na Papuda - e só 233 votaram a favor da perda de mandato - faltaram 24.