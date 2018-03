Caso derruba o 3º servidor do governo de GO Citado no inquérito da Operação Monte Carlo, o presidente do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso, pediu desligamento do cargo na quarta-feira. A saída ocorreu depois de o governador Marconi Perillo (PSDB) dizer que qualquer auxiliar que fosse citado ou suspeito de envolvimento na quadrilha liderada pelo contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, "sairá ou pedirá para sair do governo".