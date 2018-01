Caso da Linha 5-Lilás será julgado mês que vem

A Justiça repassou anteontem à Promotoria as defesas prévias dos últimos executivos acusados de ligação com o cartel. O promotor Marcelo Mendroni informou que vai enviar parecer sobre os documentos na próxima semana.

Ao todo, 14 empresários foram denunciados em março de 2012 por fraude na licitação das obras civis da segunda fase da Linha 5 (construção de túneis e estações da extensão desde a região de Santo Amaro até a Chácara Klabin, ambos na zona sul da capital). Os contratos estão em execução e as obras devem ser entregues até 2015. A suspeita foi levantada pelo jornal Folha de S. Paulo, que antecipou o resultado da licitação.

As mais recentes denúncias feitas pela Siemens são sobre a formação de cartel para fraudar contratos para fornecimento do material rodante - trens, trilhos, sistemas de sinalização e energia - para a primeira fase da Linha 5, entregue na gestão Mário Covas. O julgamento que deve ocorrer no mês que vem se refere às obras civis da segunda etapa. Os réus são executivos de construtoras. O caso ocorreu em 2010. A obra é estimada em R$ 8 bilhões.

Segundo a denúncia, os dirigentes "fraudaram o procedimento licitatório e estabeleceram regras próprias do cartel. Reuniam-se e/ou comunicavam-se de forma a fixar os valores e de modo que a empresa que deveria vencer o trecho preestabelecido ofereceria preço abaixo do valor de referência da licitação, e todas as demais apresentariam, como de fato apresentaram, preço acima do valor de referência", diz o texto.

No processo, apenas os executivos são denunciados. O ex-presidente do Metrô Sérgio Avelleda chegou a ser afastado do cargo a pedido da promotoria. / B.R.