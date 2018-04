Cartões de boas festas de Dilma custaram R$ 11 mil

Na foto do cartão a presidente aparece com um vestido vermelho, sobreposta a uma imagem preto e branco da área externa do Palácio do Planalto. O texto evoca a ideia de sonho, coragem e ousadia: "O ser humano não é só realização na prática, mas sonho; não é só cautela racional, mas coragem, invenção e ousadia. E esses são os elementos fundamentais para a afirmação coletiva da nossa Nação".

Na praia. A presidente aproveitou a manhã ensolarada e o pouco movimento na região da Praia de Inema, a 40 km do centro de Salvador, para fazer uma caminhada ontem, por volta das 7 horas, pela faixa de areia da Base Naval de Aratu, onde descansa com familiares desde a segunda-feira. Acompanhada por dois seguranças, a presidente chegou à praia e andou por cerca de 10 minutos no trecho de acesso restrito aos militares. Até então, Dilma só tinha sido vista uma vez fora da área interna da base.

Também começaram a ser armados os toldos para a festa de ano novo da presidente. Segundo a assessoria da Presidência, Dilma deve retornar a Brasília apenas no dia 10. / COLABOROU TIAGO DÉCIMO, DE SALVADOR