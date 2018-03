Carlos Giannazi será o candidato do PSOL à prefeitura O deputado estadual Carlos Giannazi foi escolhido, em conferência partidária anteontem, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo nas eleições de outubro. Ele venceu outros dois pré-candidatos, o deputado federal Ivan Valente e o vereador Odilon Guedes, na disputa interna, que envolveu 6 plenárias com 1.270 mil filiados.