Carlito Merss é eleito em Joinville com 62,15% O candidato do PT, Carlito Merss, foi eleito em Joinville (SC) com 62,15% dos votos válidos (170.955). Ele derrotou o adversário do DEM, Darci de Matos, que obteve o 37,85% (104.135) dos votos válidos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do total de 340.483 eleitores, 13,31% não compareceram às urnas, enquanto 2,34% votaram em branco e 4,46% optaram por anular o voto.