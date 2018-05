Candidatos nanicos se dizem injustiçados sobre debate Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ciro Moura (PTC), Ivan Valente (PSOL) e Renato Reichmann (PMN), que não assinaram acordo com a TV Globo trocando a presença no debate que aconteceria quinta-feira (2) por participação em outros programas da emissora, alegam que estão sendo injustiçados por serem responsabilizados pelo cancelamento do debate. A Globo queria convidar apenas os cinco candidatos que pontuam nas pesquisas de intenção de voto. Nesse caso, a legislação eleitoral prevê que a emissora entre em acordo com todos. Para Ivan Valente (PSOL), ao tentar excluir do debate a participação de candidaturas garantida por lei, a TV Globo presta um desserviço ao povo de São Paulo. Ele ressaltou que sempre recusou qualquer forma de compensação. "Entendemos (a compensação) como antidemocrática e reafirmarmos a importância da igualdade de espaço numa disputa eleitoral", argumentou em nota. O candidato do PMN, Renato Reichmann, lembrou que participou dos debates promovidos este ano pela TV Bandeirantes e TV Record. "Isso demonstra que é perfeitamente possível efetuar-se o evento com esse número de participantes. O PMN lamenta que a TV Globo tente passar à população em geral a pecha de 'desmancha-prazeres' aos partidos que se recusaram ao acordo." Ciro Moura (PTC) afirmou que sente muito que o debate tenha sido cancelado e, assim como os outros candidatos, reiterou que gostaria muito de fazer parte do evento. "Eu tenho um minuto da TV, imagine como aproveitaria o tempo do debate", lamentou. Campanha Na última semana de campanha eleitoral, o candidato Ivan Valente distribuiu panfletos na tarde de hoje no bairro da Liberdade. Levy Fidelix (PRTB) e Ciro Moura gravaram o programa final para a propaganda eleitoral gratuita na televisão. Soninha Francine (PPS) almoçou no bandejão do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária, e participou do ciclo de debates "A Engenharia e a Cidade", a convite do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e de reunião com o Grupo de Apoio e Prevenção à Aids (Gapa) e outras ONGs do setor. Paulo Maluf (PP) fez carreta nos bairros de Rio Pequeno, na zona oeste, e Santo Amaro, na zona sul. Já os candidatos Anaí Caproni (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Reichmann não tiveram agenda pública de campanha.