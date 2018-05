Candidatos em SP têm agenda diversificada no feriado A agenda de campanha dos 11 candidatos à Prefeitura da capital paulista foi bem diversificada hoje, 7 de Setembro, Dia da Independência. O candidato pelo DEM, Gilberto Kassab, participou pela manhã, como prefeito, do desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil, ao lado do governador José Serra, no Anhembi. À tarde, Kassab inaugurou o comitê de campanha de Vila Prudente. Amanhã, está prevista para as 10 horas uma vistoria ao departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) de Campos Elíseos. Uma hora depois, Kassab inaugurará o comitê de campanha de Paraisópolis e, às 18 horas, participará de debate realizado no Colégio Bandeirantes. O candidato pelo PSDB, Geraldo Alckmin, iniciou as atividades de campanha hoje participando de um mutirão no bairro de Itaquera, na zona leste. Em seguida, no mesmo bairro, se reuniu com o Movimento Popular de Habitação. No início da tarde, foi para o bairro de José Bonifácio, onde também participou de mutirão. Marta Suplicy, que concorre à vaga pelo PT, não teve agenda de campanha neste feriado. De acordo com a assessoria de imprensa da candidata, amanhã ela terá reunião com representantes da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, às 15h30, e participará de plenária com o ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República , Paulo Vannuchi, às 19 horas. A agenda da candidata Soninha Francine (PPS) começou com uma reunião entre ela e lojistas da Rua 25 de Março. Às 13h30, assistiu à final do campeonato de futebol da comunidade do M''Boi Mirim com o candidato a vereador do mesmo partido Haroldo Guerra. Às 17h30, teve encontro com representantes da comunidade da região do Grajaú para tratar do programa Defesa das Águas e, às 22 horas, participa de festa na casa noturna A Loca. Edmilson Costa, que concorre pelo PCB, participou da manifestação do grito dos excluídos pela manhã até as 14 horas, numa marcha que saiu da Praça da Sé, na região central da cidade, e seguiu até o Museu do Ipiranga, na zonal sul da capital paulista. Em seguida, ele almoçou com apoiadores e, à tarde, gravou programa eleitoral de rádio e televisão. Na segunda-feira, Costa dará aulas pela manhã e à noite e, à tarde, está prevista uma caminhada pelo centro da cidade. Ivan Valente, que disputa a vaga pelo PSOL, aproveitou a manhã do domingo para gravar o programa eleitoral de rádio e televisão. Às 12 horas, ele também participou da marcha do grito dos excluídos e, às 18h30, compareceu a uma reunião com a equipe que coordena sua campanha. Já o candidato do PRTB, Levy Fidélix, fez carreata por vários bairros de São Paulo ao longo do dia. O itinerário começou no Brooklin, passou por Santo Amaro, Campo Limpo, Jabaquara, Vila Mariana e Avenida Paulista. Depois continuou pela Aclimação, Cambuci e Museu do Ipiranga, onde ocorria a manifestação do grito dos excluídos. No início da noite, Fidélix foi visitar a base do candidato a vereador da cidade pelo mesmo partido Cleber Araújo, no bairro Educandário, na zona oeste da cidade. Renato Reichmann, que disputa a vaga pelo PMN, participou desde as 11 horas até o final da tarde de atividades no bairro Jardim Ângela. Amanhã, ele terá uma reunião com a coordenadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Ana Penido. Às 16 horas, está prevista entrevista para o jornal Folha Dirigida e, às 18h30, para a TV Globo. A candidata Anaí Caproni (PCO) não teve atividade de campanha neste domingo, segundo informou sua assessoria de imprensa. Amanhã está prevista uma reunião de Anaí com a direção do partido pela manhã. Até as 18h30, a Agência Estado não obteve resposta dos candidatos Paulo Maluf (PP) e Ciro Moura (PTC) sobre suas atividades de campanha hoje e a agenda para amanhã.