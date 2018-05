Candidatos em SP participam de debate sobre educação Quatro candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram hoje de um debate sobre educação do Movimento Nossa São Paulo, na região central da cidade. Soninha Francine, do PPS, Ivan Valente, do PSOL, Edmilson Costa, do PCB, e Renato Reichmann, do PMN, falaram sobre a importância de colocar em prática um plano municipal de educação. Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), Geraldo Alckmin, da "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), e Gilberto Kassab, da "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), enviaram representantes ao evento. Soninha propôs dar mais autonomia para que as escolas desenvolvam projetos, de acordo com a situação do ensino em cada região, sem abrir mão de metas comuns ao sistema municipal. Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), lembrou da importância de recursos e de participação popular para que o plano de educação seja cumprido. Costa também defendeu um diálogo com a sociedade, por meio de conselhos populares de educação. Reichman destacou o papel das creches na formação das crianças. Campanha O candidato do PRTB, Levy Fidélix, gravou programas de rádio e televisão para o horário eleitoral gratuito e, à noite, visita os bairros do Brooklin e Campo Belo, na zona sul da cidade. Anaí Caproni, do PCO, concedeu entrevista a uma emissora de TV e Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), não teve eventos de campanha.