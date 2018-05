Candidatos em SP cumprem agenda de campanha O candidato do PTC à Prefeitura de São Paulo, Ciro Moura, participou hoje de almoço na Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), no centro da capital. Paulo Maluf (PP) e Renato Reichmann (PMN) apresentaram seus planos de governo durante o dia na capital paulista. Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), falou à diretoria da Apamagis sobre planos de governo e pediu votos. Pela manhã, concedeu entrevista a uma rádio e, à tarde, a uma rede de TV. À noite, se reúne com candidatos a vereador do partido em uma pizzaria do centro da cidade. Paulo Maluf, do PP, apresentou suas propostas de governo em evento da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio). À tarde, visitou o comércio do Jardim Paulista, na região central. O candidato do PMN, Renato Reichmann, concedeu pela manhã entrevista para um portal de internet. À tarde, fez palestra sobre planos de governo no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, no centro da capital. Ainda pela tarde, participou da inauguração de uma livraria no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Soninha Francine, do PPS, que é vereadora, participou de reuniões de duas comissões da Câmara Municipal e da sessão plenária da casa. A candidata do PCO, Anaí Caproni, concedeu entrevista a uma emissora de rádio e reuniu-se com representantes do seu partido. Levy Fidelix, do PRTB, visitou à tarde um jornal de bairro da zona sul. À noite, participa de jantar com candidatos a vereador do partido, na zona sul da cidade. Edmilson Costa, do PCB, participou de reuniões internas para discutir planos de campanha. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), não teve compromissos eleitorais.