Candidatos debatem durante expediente

A menos de um ano da eleição municipal de 2012, funcionários do Estado que pretendem concorrer à Prefeitura de São Paulo participaram de evento público como pré-candidatos durante seus expedientes. Andrea Matarazzo e José Aníbal, do PSDB, e Soninha Francine, do PPS, compareceram, no horário comercial, a debate sobre a Copa do Mundo, no qual foram apresentados como postulantes ao cargo de prefeito.

