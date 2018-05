Candidatos de SP vão às ruas em busca de votos A seis dias das eleições municipais, candidatos à Prefeitura de São Paulo aproveitaram o dia para ir às ruas em busca de votos. Ivan Valente (PSOL), Paulo Maluf (PP), Renato Reichmann (PMN) fizeram corpo-a-corpo pela cidade. Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), fez panfletagem e conversou com eleitores no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação e na Praça Ramos de Azevedo, no centro da cidade. Paulo Maluf, do PP, fez carreata pela manhã na região do bairro Rio Pequeno, na zona oeste. À tarde, caminhou pelo Santo Amaro, na zona sul. Renato Reichmann, do PMN, após dar duas entrevistas pela manhã - uma para o rádio e a outra para a TV - fez caminhada à tarde pela zona leste, acompanhado de candidatos a vereador do partido. Soninha Francine, do PPS, discutiu pela manhã propostas para a educação com alunos do curso de teatro de uma universidade da zona leste. Ainda pela manhã, visitou a instituição social Arsenal da Esperança, que cuida de moradores de rua. Soninha almoçou na Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) e, à noite, acompanha encontro do movimento Sorriso do Bem, maior programa de voluntariado na área odontológica da América Latina, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), no centro. Levy Fidelix, do PRTB, concedeu à tarde entrevista a uma rede de TV. À noite, visita bases de candidatos a vereador do partido, na zona sul. Anaí Caproni (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), não tiveram agenda pública de campanha.