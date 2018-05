Candidatos de SP participam de debate sobre saúde O candidato da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), Ivan Valente, e a candidata do PPS, Soninha Francine, participaram hoje de um debate sobre saúde na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). Soninha ainda visitou o Projeto Quixote, na Vila Clementino, zona sul da capital paulista, e à noite, ela dá palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na região central. Paulo Maluf, do PP, fez carreatas pelo bairro Santana, na zona norte, e Carrão, na zona leste. Levy Fidelix, do PRTB, gravou programas para o horário eleitoral gratuito e, à noite, concede entrevista a uma emissora de televisão. Renato Reichmann, do PMN, participou do Fórum Municipal de Economia Solidária, na Câmara Municipal. Ciro Moura, do "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), foi à Fundação Abrinq e se comprometeu a ser um "prefeito amigo da criança". Anaí Caproni, do PCO, e Edmilson Costa, do PCB, tiveram reuniões internas de campanha.