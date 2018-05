Candidatos de SP intensificam agenda perto do 1º turno Jantar de apoio, lançamento de livros e o principal acontecimento eleitoral da semana em São Paulo: o segundo debate entre os candidatos a prefeito a ser realizado pela Rede Bandeirantes de Televisão, na quinta-feira à noite. A menos de um mês do primeiro turno, marcado para o dia 5, os candidatos que disputam a prefeitura da maior cidade do País têm uma semana cheia de compromissos, com uma agenda concorrida, sobretudo após a divulgação da pesquisa do Instituto Datafolha, no domingo, que mostrou empate técnico entre o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito, Gilberto Kassab (DEM), com 22% e 18% das intenções de voto, respectivamente. O tabuleiro do xadrez eleitoral tem lance importante amanhã, quando o governador José Serra (PSDB) é esperado num jantar de apoio ao candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) à prefeitura de São Paulo, na sede do Jockey Club, no centro da capital paulista, referência de espaço para grandes eventos. Com o valor do convite de adesão fixado em mil reais, o jantar é promovido pelo PSDB e não pela campanha de Alckmin. Oficialmente, o evento é para comemorar o aniversário de 20 anos do partido e o dinheiro arrecadado irá para a legenda, mas a principal atração deverá ser o esperado encontro entre Alckmin e Serra, que apareceu poucas vezes na publicidade eleitoral gratuita. Os apoiadores de Geraldo Alckmin esperam o embarque definitivo do governador de São Paulo na campanha e, com isso, a reversão da tendência de queda do candidato nas pesquisas. O coordenador da campanha tucana, deputado federal Edson Aparecido (PSDB-SP), afirmou esperar entre 400 e 500 pessoas no jantar. Se a previsão se concretizar, a sigla terá arrecadado entre R$ 400 mil e R$ 500 mil apenas nessa noite. Aparecido negou a crítica de parte dos tucanos de que Serra esteve ausente da campanha todo esse tempo. "Temos uma estratégia de campanha que visa primeiro uma exposição muito grande do Geraldo, porque há uma quantidade enorme de eleitores que ainda não sabiam que ele é candidato a prefeito." De acordo com o coordenador da campanha de Alckmin, chegou o momento de "colar as imagens" do candidato do PSDB e do governador. "Ele (Serra) entrou na campanha no momento certo", disse. "Essa eleição não é corrida de cem metros rasos, é maratona de dois turnos. Não pode ser que nem a Marta (Suplicy, candidata do PT), que jogou o que ela tem de mais importante, que é o Lula, no início. Campanha não é assim. Tem de saber o momento certo e adequado de utilizar a melhor estratégia", afirmou. Experiência política Na mesma noite do jantar, a candidata Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) lançará o livro Minha vida de prefeita - o que São Paulo me ensinou, da Editora Agir, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na região central da cidade. O coquetel de lançamento promete ser concorrido. Na obra, Marta relata como foram os quatro anos - de 2001 a 2004 - em que foi prefeita, expõe a experiência administrativa e aborda até a vida pessoal. Mas a assessoria da candidata nega que o livro seja estratégia de campanha. Entre os assuntos relatados nas 216 páginas do livro, que custará 34,90 reais, Marta fala da convivência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministra do Turismo, da separação do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e do casamento com o franco-argentino Luis Favre. O coordenador da campanha da candidata do PT, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), afirmou também que Lula é esperado em pelo menos mais um comício na capital paulista - segundo fontes, é aguardada a confirmação da presença do presidente no dia 20. Marta também deverá intensificar a campanha com a realização de dois minicomícios por dia em bairros da cidade. Zarattini disse que a campanha petista optou por não promover jantares. "É muito complicado, o fiscal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fica na porta do jantar e quer saber por que o cara está doando, o que é uma estupidez", afirmou. Lançamento Assim como Marta, Kassab - "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) - estará na Livraria Cultura do Conjunto Nacional para participar do lançamento de um livro. Mas o evento será hoje à noite, e o livro foi organizado pelo cientista político Rubens Figueiredo. Cidades nota 10 - vida inteligente na administração pública brasileira, da Editora de Cultura, apresenta projetos "corajosos", segundo os editores, em oito cidades de regiões diferentes do Brasil. Entre elas, Porto Nacional (TO), administrada pelo PT, e a própria capital paulista, comandada por Kassab. Já o deputado Paulo Maluf, candidato do PP, participa hoje de um almoço com a diretoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) e visita bairros da cidade. Também disputam a Prefeitura de São Paulo os candidatos Anai Caproni (PCO), Ciro Tiziani Moura - da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Edmilson Costa (PCB), Ivan Valente - "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU) -, Levy Fidelix (PRTB), Renato Reichmann (PMN) e Sonia Francine (PPS), a Soninha.