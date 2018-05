Candidatos de SP confirmam presença em debate na TV Além dos três candidatos que lideram as pesquisas de intenções de voto para à Prefeitura de São Paulo - Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM) - confirmaram participação no debate eleitoral na Rede Bandeirantes de TV, na noite de hoje, Paulo Maluf (PP), Soninha Francine (PPS), Ivan Valente (PSOL), Ciro Moura (PTC) e Renato Reichmann (PMN). Já o candidato do PCB, Edmilson Costa, protestou, em nota divulgada pela sua assessoria de imprensa, "contra mais um boicote da mídia". "Nosso candidato, Edmilson Costa, não participará do debate da TV Bandeirantes, pois nem sequer foi convidado." O candidato não teve agenda pública de campanha. Anaí Caproni, do PCO, e Levy Fidelix, do PRTB, também não participam do debate e não tiveram compromissos eleitorais. Maluf visitou pela manhã o comércio do bairro São João Clímaco, na zona sul da capital paulista. À tarde, ele se reuniu com assessores para se preparar para o debate. Soninha gravou à tarde depoimento para uma agência de notícias voltada para os direitos dos animais. Já Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), participou pela manhã de um chat em um portal de internet. Reichmann concedeu, na parte da manhã, entrevista a uma rede de TV e fez palestra sobre planos de governo na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Candidato da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), Valente não teve compromissos de campanha.