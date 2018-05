Candidatos de SP aderem ao Dia Mundial Sem Carro No Dia Mundial Sem Carro, os principais candidatos à Prefeitura da capital paulista foram de ônibus ao encontro para discutir trânsito e transporte promovido pelo Movimento Nossa São Paulo. Marta Suplicy, do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB, e o atual prefeito, Gilberto Kassab (DEM), chegaram ao evento a pé, após descerem em pontos de ônibus nos arredores do Sesc Consolação, no centro da cidade. Ao chegar ao ponto de embarque, Marta questionou seus assessores de quanto em quanto tempo o ônibus passava. A espera foi de dez minutos. O ônibus não estava cheio e a candidata fez o percurso sentada, falando com a imprensa e conversando com outros passageiros. Em meia hora, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) saiu de uma rua no bairro dos Jardins e chegou ao centro. Kassab - "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) - pegou o ônibus em um ponto não muito longe de onde Marta saiu. Já o percurso do candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), Geraldo Alckmin, foi mais longo. Ele saiu de sua casa no Morumbi, na zona oeste, e foi a pé até o corredor de ônibus na Rua Francisco Mourato. De lá até o Sesc, foram quase 50 minutos. Internet Marta chegou ao centro com quase meia hora de antecedência e aproveitou para tomar um café perto do local do evento. Lá, ela chamou a atenção de seus assessores e da imprensa para uma tomada no balcão que permite a conexão de notebooks. Foi a deixa para rebater de pronto as críticas recentes de seus adversários à sua proposta de oferecer internet banda larga gratuita na cidade. "A crítica é de quem não queria achar petróleo no pré-sal", disse, referindo-se às acusações de seus adversários de que sua proposta é inviável. "É tão difícil, gente", ironizou a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), apontando para a tomada.