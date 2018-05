Candidatos barrados em debate se dizem injustiçados Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ciro Moura (PTC), Ivan Valente (PSOL) e Renato Reichmann (PMN), que não assinaram acordo com a TV Globo trocando a presença no debate que aconteceria quinta-feira por participação em outros programas da emissora, alegam que estão sendo injustiçados por serem responsabilizados pelo cancelamento do debate. A Globo queria convidar apenas os cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Nesse caso, a legislação eleitoral prevê que a emissora entre em acordo com todos. Para Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), ao tentar excluir do debate a participação de candidaturas garantida por lei, a TV Globo presta um desserviço ao povo de São Paulo. Ele afirmou que sempre recusou qualquer forma de compensação. "Entendemos (a compensação) como antidemocrática e reafirmarmos a importância da igualdade de espaço numa disputa eleitoral", alegou, em nota. O candidato do PMN, Renato Reichmann, lembrou que participou dos debates promovidos este ano pela TV Bandeirantes e pela TV Record. "Isso demonstra que é perfeitamente possível efetuar-se o evento com esse número de participantes. O PMN lamenta que a TV Globo tente passar à população em geral a pecha de ''desmancha-prazeres'' aos partidos que se recusaram ao acordo." O candidato da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Ciro Moura (PTC), afirmou que sente muito que o debate tenha sido cancelado e, assim como os outros candidatos, reiterou que gostaria muito de fazer parte do evento. "Eu tenho um minuto da TV, imagine como aproveitaria o tempo do debate", disse. Campanha Na última semana de campanha eleitoral, Ivan Valente distribuiu panfletos na tarde de hoje no bairro da Liberdade, na região central da capital paulista. Levy Fidelix (PRTB) e Ciro Moura gravaram o programa final para a propaganda eleitoral gratuita na televisão. Já Soninha Francine (PPS) almoçou no bandejão do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária, da Universidade de São Paulo (USP), e participou do ciclo de debates A Engenharia e a Cidade, a convite do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e de reunião com o Grupo de Apoio e Prevenção à Aids (Gapa) e outras organizações não-governamentais (ONGs) do setor. Paulo Maluf (PP) fez carreta nos bairros de Rio Pequeno, na zona oeste, e Santo Amaro, na zona sul da cidade. Os candidatos Anaí Caproni (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Reichmann não tiveram agenda pública de campanha.