Candidatos apresentam propostas na sabatina do 'Grupo Estado'

Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS) já participaram da série de sabatinas do Grupo Estado com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os três primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto, o ex-prefeito e deputado federal e a vereadora do PPS responderam a perguntas de jornalistas e internautas por duas horas. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Kassab empata com Alckmin e Marta lidera, aponta Datafolha Blog: confira as principais declarações de Alckmin e Marta na sabatina Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Na sua participação, Marta fez um mea-culpa ao dizer que um de seus erros, quando foi prefeita, foi tentar fazer muito em pouco tempo e contar com uma situação financeira difícil e um orçamento engessado. "Acho que errei a mão", disse ela, numa referência a algumas medidas que adotou para suprir a falta de recursos no caixa da cidade, como a criação de taxas de lixo e de luz. E disse que se for eleita em outubro deste ano, vai acabar com o Imposto Sobre Serviços (ISS) para profissionais autônomos. "Esse compromisso eu posso fazer. Não vou diminuir, vou acabar com o ISS para autônomos na cidade", prometeu, ao participar hoje da primeira das sabatinas que o Grupo Estado promove com os candidatos à Prefeitura da capital paulista. Já o candidato do PSDB negou na última terça-feira que seu partido esteja rachado. Para ele, as disputas internas são naturais e o PSDB marchará unido."O prefeito (Gilberto Kassab) não é do meu partido. O DEM tem todo direito de ter candidato". No entanto, ele acredita que seu partido tem mais chances de vencer um eventual segundo turno com Marta Suplicy. "O PSDB tem força em São Paulo e teve candidato em todas as eleições. Temos mais chances de vencer PT no segundo turno do que o Kassab". O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, prometeu na quarta-feira que não aumentará a tarifa de ônibus (de R$ 2,30) no ano que vem. Ele defendeu a cobrança de pedágio no Rodoanel para reduzir o número de caminhões que entram na cidade. No entanto, descartou a implantação do pedágio urbano, proposta que chegou a ser encaminhada à Câmara Municipal em agosto deste ano e depois retirada. Kassab disse ainda que "acredita muito que irá ao segundo turno" deste pleito, mas ainda não sabe contra quem. O candidato Paulo Maluf (PP), um dia após seu 77º aniversário, anunciou que não tem a menor intenção de se aposentar caso perca a disputa pela Prefeitura de São Paulo."Espero ganhar essa eleição, mas vocês vão me ver, por bem ou por mal, em todas as demais eleições", disse. Nesta sexta-feira, a candidata do PPS, Soninha Francine, falou como vereadora na sabatina e fez duras críticas à Câmara de São Paulo. Segundo ela, há pagamento de propina em troca da aprovação de projetos. Sem citar nomes, ela disse que vereadores votam "em função do que ficar combinado que eles receberão em troca". E acrescentou: "na pior das hipóteses", é o dinheiro que orienta as votações. Vereadora desde 2004, Soninha anunciou que lançará, no ano que vem, um livro intitulado O Catálogo da Desonestidade - de A a Z. Nesta segunda, será entrevistado Ivan Valente (PSOL), que fechará o ciclo. Todos respondem a perguntas e apresentam suas propostas para as principais áreas da cidade. Logo após a transmissão, o vídeo da sabatina estará disponível no estadao.com.br. Leitores podem se inscrever (clique aqui) para participar dos encontros, no auditório do Grupo Estado, ou interagir pela internet, encaminhando as suas perguntas por e-mails. Um resumo das propostas será publicado, no dia seguinte a cada evento, nas páginas do Estado.