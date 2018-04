Candidatos ao 2º turno podem fazer comício a partir de terça

Os candidatos em segundo turno de Prefeituras de todo o País estão liberados para fazer comício a partir desta terça-feira, 7. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda pode ser realizada até a véspera da eleição, como no primeiro turno, à exceção de comícios, que podem acontecer até o dia 23. O segundo turno acontece no dia 26 de outubro. O segundo turno será realizado em 29 cidades, dentre elas, 11 capitais. Ao todo, 26.843.804 eleitores voltam às urnas. Já a propaganda eleitoral vale, segundo a Lei das Eleições, a partir de 48 horas depois que o resultado das eleições foi anunciado. Propaganda eleitoral gratuita Nesta segunda etapa, as regras para distribuição do tempo da propaganda mudam. Agora, ela será exibida todos os dias, inclusive aos domingos, e o tempo é igual para os dois candidatos. Cada concorrente terá dez minutos em cada um dos dois programas diários. No rádio, a propaganda será veiculada às 7h e às 12h. Na televisão, será às 13h e às 20h30, considerando o horário de Brasília.