Candidatos à Prefeitura de SP participam de debate Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Soninha Francine (PPS), Ivan Valente (PSOL) e Renato Reichmann (PMN) confirmaram presença hoje à noite no debate organizado pelo Movimento Nossa São Paulo, em ação conjunta com o Fórum Social do Sul, no campus da Universidade Ibirapuera, zona sul da capital paulista, sobre propostas para a região. Também devem estar presente o ex-governador e candidato pelo PSDB, Geraldo Alckmin, e Alda Marco Antônio, vice do prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab. Pela manhã, Soninha foi à Federação dos Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo apresentar planos de governo. À tarde, concedeu entrevista a um jornal de bairro da zona norte. Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), não teve hoje compromissos públicos de campanha. Reichmann participou de almoço na Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis). Durante o encontro, expôs planos de governo e pediu votos. Paulo Maluf, do PP, fez carreata pela manhã na região sul e, à tarde, na zona leste. À noite, concede entrevista a uma rede de TV. Levy Fidelix, do PRTB, concedeu pela manhã entrevista a um portal de internet. À noite visita bases de candidatos a vereador do partido, na zona sul. Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Edmilson Costa (PCB) e Anaí Caproni (PCO) não tiveram agenda de campanha.