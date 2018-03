Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda desde cedo

Dois candidatos à Prefeitura de São Paulo começaram bem cedo a trabalhar por suas campanhas. Às 7h30, a candidata do PPS, Soninha Francine, já estava na Paróquia Nossa Senhora do Ó, na zona norte da cidade, onde assistiu a uma missa. Após a missa, Soninha visitou creches da região, acompanhada por uma candidata a vereadora de sua legenda. Ivan Valente, da coligação PSOL e PSTU, também acordou cedo. Desde às 8 horas, ele participou de reuniões de campanha. Na noite desta terça-feira, Valente tem encontro programático com especialistas em políticas urbanas, na sede do partido. Levy Fidélix, do PRTB, cumpriu nesta terça-feira agenda interna e à noite concede entrevista a uma rede de televisão. O candidato do PMN, Renato Reichmann, passou o dia reunido com candidatos a vereador da legenda. Edimilson Costa, do PCB, gravou o programa de televisão de sua campanha. O candidato do PTC, Ciro Moura, participou de reuniões internas no partido. Não foi possível entrar em contato com a assessoria de imprensa da candidato do PCO, Anaí Caproni, que teve o registro de sua candidatura indeferido na última segunda-feira pelo TRE.