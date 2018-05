Candidatos à prefeitura de São Paulo intensificam campanha

A apenas 15 dias das eleições municipais, os principais candidatos à prefeitura de São Paulo tiveram um dia bastante agitado neste sábado, 20. Confira algumas imagens da campanha na capital paulista: Filipe Araújo/AE Candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, durante visita ao Largo do Japonês, na zona norte, é abraçado pelo dançarino paulista e candidato a vereador Lacraia Paulo Liebert/AE Candidato à reeleição, Gilberto Kassab, do DEM, dá largada na corrida infanto-juvenil, no conjunto Constâncio Guimarães, ao lado do Ginásio do Ibirapuera Paulo Liebert/AE Candidata Marta Suplicy, do PT, em comício que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Vila Nova Cachoerinha