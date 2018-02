Candidatos a prefeito de SP passam o dia em campanha O candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, Ivan Valente, visitou hoje à tarde o "bandejão" central da Universidade de São Paulo (USP). O candidato se disse surpreso com a boa receptividade dos estudantes e dos funcionários da instituição. "Vimos que há uma grande entrada do partido entre jovens e intelectuais. Somos a alternativa para a juventude que quer mudanças", disse, em entrevista à Agência Estado. Paulo Maluf, do PP, fez corpo-a-corpo na região sul da cidade e Soninha Francine, do PPS, concedeu entrevista para uma rádio. O candidato da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU) ressaltou que grande parte da simpatia atribuída à sua candidatura resulta do respeito conquistado pela criadora do PSOL, a ex-senadora Heloísa Helena. Ainda na USP, o candidato prestigiou a cerimônia de entrega do título de Professor Emérito a Francisco Carlos de Oliveira. Chico de Oliveira, como é conhecido, foi um dos criadores do Manifesto Intelectual pela candidatura de Valente, entregue ao candidato no último dia 14. Pela manhã, Valente concedeu entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo para falar sobre propostas de inclusão digital. Ele ressaltou que os estudantes de escolas públicas serão prioridade para a cidade alcançar a inclusão. Paulo Maluf, do PP, visitou pela manhã o comércio do Capão Redondo, na zona sul da cidade. À tarde, continuou sua campanha pelas ruas com uma caminhada pelo bairro da Saúde, também na zona sul. À noite, participa da festa de comemoração do 94º aniversário de fundação da Sociedade Esportiva Palmeiras, no Quatá Eventos, na zona sul da capital paulista. Soninha Francine, do PPS, começou sua agenda de campanha pela tarde com entrevista para uma rádio. À noite, participa de uma sabatina com estudantes de uma faculdade no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), participou de um almoço na sede da Associação dos Delegados de Polícia do Estado (ADPESP) para expor seus planos de governo e propostas para a categoria. O candidato do PMN, Renato Reichmann, visitou pela manhã um abrigo para mulheres vítimas de agressão, no Jardim São Luís, zona sul. À tarde gravou seu programa eleitoral para TV. Edmilson Costa, do PCB, fez caminhada pela manhã no bairro Bela Vista, região central. Anaí Caproni, do PCO, concedeu entrevista a uma rede de televisão. Levy Fidelix, do PRTB, que também é presidente da legenda, esteve em Brasília participando de compromissos do partido.