Candidatos a prefeito de partidos nanicos não tiram site do ar

Os sites de campanha dos candidatos a prefeito de São Paulo Anaí Caproni (PCO), Levy Fidelix (PRTB) e Renato Reichmann (PMN), continuam no ar, embora o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determine no dia da eleição que não devam. O site de Soninha Francine(PPS) não está ar, mas ensina como buscar na internet informações sobre ela e os vereadores do seu partido. O vereador Arselino Tatto, do PT, também não retirou o seu site do ar.