Candidato é preso por distribuir vale-abastecimento em Goiás

Apesar do clima de aparente tranqüilidade, as eleições municipais em Goiás se tornaram agitadas e até nervosas pelo número de incidentes nos principais colégios eleitorais. Os crimes mais comuns, que resultaram em centenas de prisões em todo o Estado, foram aliciamento de eleitor, boca de urna e transporte irregular de eleitores. Em Iaciara, por exemplo, uma eleitora foi presa quando votava em lugar de sua irmã. Em Guapó, a 20 quilômetros de Goiânia, o candidato à prefeitura, Luís Juvêncio de Oliveira (PMDB), foi preso quando distribuía vale-abastecimento, em valores variando entre R$ 20 e R$ 80 para cerca de 80 pessoas, dentro dos veículos no posto de gasolina. Veja Também: Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil "Não comprei o voto de ninguém", defendeu-se Luiz de Oliveira ao ser preso em flagrante pela Policia Civil. Em Catalão, cidade que tem o 3.º maior PIB entre os 246 municípios goianas, ocorreram conflitos graves envolvendo denúncias de compra de votos, segundo o PMDB local. Em Iaciara uma eleitora, Luziane Alves da Mota, foi presa quando votava em lugar de sua irmã Floraci Alves da Mota. "Ela está internada", justificou. Em Goiânia, maior colégio eleitoral do Estado, além do roubo de uma urna eletrônica por quatro rapazes, no bairro Capuava, região Nordeste da cidade, o direito ao voto criou constrangimentos. Na escola Trajano de Sá as urnas das seções 198 e 199 travaram às 09h e até às 15h não haviam sido liberadas. O maior problema, porém, é que os mesários não sabiam como efetuar à votação manual, gerando filas, irritação e protestos dos eleitores.