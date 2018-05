Candidato do PSOL quer fazer trabalho ambiental em SP O candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, Ivan Valente, comprometeu-se hoje à tarde a cumprir, se eleito, a plataforma ambiental do Instituto Sócio Ambiental (ISA) para recuperação e preservação dos mananciais da região metropolitana de São Paulo. Valente recebeu a plataforma de representantes do ISA durante ato público em seu escritório na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. Já o candidato Paulo Maluf, do PP, fez corpo-a-corpo pelas regiões norte e sul da cidade. Valente disse que o principal objetivo do ato é "dar publicidade às ações que precisam ser feitas para reverter a degradação e garantir a preservação dos mananciais que abastecem a cidade". Pela manhã, o candidato da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU) concedeu entrevista a um portal de internet. À noite, participa de sabatina organizada pelo movimento social Educação e Cidadania de Afro-Descendentes e Carentes (Educafro), do Serviço Franciscano de Assistência Social (Sefras). Paulo Maluf, do PP, gravou entrevista pela manhã para uma rede de TV. Seguiu para visita ao comércio da Vila Brasilândia, na zona norte. À tarde, fez campanha pelas ruas do Cambuci, no centro da cidade. Renato Reichmann, do PMN, falou do seu plano de governo em palestra para estudantes de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Levy Fidelix, do PRTB, almoçou com candidatos a vereador do partido, na região central. À noite, concede entrevista a uma rede de TV. Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), participou à tarde de reuniões internas para definir estratégias de campanha. Edmilson Costa, do PCB, e Anaí Caproni, do PCO, não tiveram agenda eleitoral.