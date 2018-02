Candidato do PSOL participa do 'entrevistas Estadão'

O candidato do PSOL ao governo de São Paulo, Gilberto Maringoni, é o convidado desta quarta-feira, 6, às 16 horas, da série Estadão Entrevistas, da qual participarão os principais postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. Todas as entrevistas terão transmissão ao vivo pelo portal estadão.com.br e pelo canal do jornal no YouTube.

Maringoni é o terceiro candidato ao Palácio dos Bandeirantes a participar da série, iniciada nessa segunda-feira, 4, com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Nessa terça, o candidato do PV, Gilberto Natalini, foi o entrevistado. Maringoni vai responder a perguntas de jornalistas do Grupo Estado e de eleitores. Os internautas podem enviar perguntas pelas redes sociais usando a hashtag

Ativista político desde 1977, Gilberto Maringoni, de 55 anos, é professor universitário. Tem graduação em arquitetura e doutorado em História Social. Escreveu doze livros, foi editor da revista Desafios do Desenvolvimento - publicação do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) - entre 2011 e 2012, além do pesquisador do instituto entre 2008 e 2011.

Próximas entrevistas. Na quinta, 7, o convidado é Alexandre Padilha (PT). Paulo Skaf (PMDB) encerra a série na sexta-feira, 8. Todas as entrevistas serão às 16 horas e transmitidas ao vivo pelo portal estadão.com.br e pelo canal do jornal noYouTube. Nas próximas semanas, candidatos a presidente, a vice e ao Senado também serão entrevistados. Os internautas podem enviar perguntas pelas redes sociais usando a hashtag #EntrevistasEstadao.