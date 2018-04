Candidato do PRB é novo prefeito de Benedito Leite-MA O candidato Junior Coelho (PRB) é o novo prefeito de Benedito Leite (MA). Com 100% dos votos apurados, Junior Coelho foi eleito hoje com 1.484 votos (45,02% dos votos válidos), conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A candidata Penelope (PMDB) ficou em segundo lugar, com 1.240 votos válidos - 37,62% dos votos. A cidade também escolheu hoje os vereadores, pois a eleição do primeiro turno foi anulada em razão de incidentes ocorridos no dia 5.