Candidato do PHS sai da disputa em Porto Alegre O candidato do PHS à prefeitura de Porto Alegre, Paulo Rogowski, desistiu da disputa. A decisão foi tomada no início da noite de ontem, ao final de um julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) que indeferiu o registro da candidatura. Rogowski poderia recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas preferiu dizer aos repórteres que irá viajar para São Paulo e depois para o Canadá, afastando-se definitivamente da corrida eleitoral. O pedido de impugnação da candidatura de Rogowski foi enviado à Justiça Eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral no início de agosto. A juíza da 161ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, Helena Marta Suárez Maciel, acolheu a ação e negou o registro porque o candidato não pagou todas as parcelas de uma multa eleitoral aplicada em 2002, quando concorreu a deputado federal. Rogowski recorreu ao TRE-RS alegando que começou a pagar as parcelas da multa para a Justiça Federal e que a execução foi extinta por incompetência, porque a cobrança caberia à Justiça Eleitoral, mas perdeu de novo. Com a desistência de Rogowski, o número de candidatos à prefeitura de Porto Alegre foi reduzido de oito para sete.