Candidato de PE vai para 5º mandato de prefeito seguido Foi por pouco, e de virada. As últimas cinco urnas apuradas no município metropolitano de Paulista garantiram a reeleição do prefeito Yves Ribeiro (PSB) que conquistou, de forma inédita, o seu quinto mandato consecutivo como prefeito de três municípios da região metropolitana norte do Recife, Pernambuco. Se não enfrentar nenhum contratempo e concluir o seu quinto mandato, serão 20 anos seguidos no cargo de prefeito. Ele chegou a chorar, em entrevista depois da apuração, que lhe deu 49.180 votos, 867 a mais que o segundo colocado Antonio Speck (PTB). Em resposta a qualquer crítica que se faça em relação ao artifício de mudar de domicílio eleitoral para continuar se elegendo, ele justifica: "É a vontade do povo, porque é na urna". Yves usa um artifício que vem sendo adotado país afora. Depois de eleger e reeleger, ele muda de domicilio eleitoral no último ano do mandato, se desincompatibiliza e entrega o cargo ao vice. Candidata-se, então, em municípios vizinhos, da região onde já se tornou conhecido e exerce alguma influência política. Aos 60 anos, natural de Itapissuma, Yves iniciou a seqüência de vitórias na sua cidade natal em 1992. Como na época não havia possibilidade de reeleição, ele mudou o seu domicílio eleitoral para Igarassu. Elegeu-se em 1996 e se reelegeu em 2000. Diante da impossibilidade de ser eleito pela terceira vez, novamente mudou de domicílio, desta vez para Paulista, que em 2004 lhe elegeu prefeito da cidade. Neste mandato, ele conquistou um prêmio mundial de saúde por ter reduzido a taxa de mortalidade infantil de 46,6 por mil para 6,9 por mil crianças. Agora, embora por uma margem apertada, ganhou novamente e continuará prefeito.