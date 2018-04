Candidato de Canoas-RS fica 7 dias sem ir às ruas O candidato à prefeitura de Canoas (RS), Jurandir Maciel (PTB), recebeu alta hoje após uma semana internado no Hospital de Pronto-Socorro da cidade, sem poder fazer campanha, que foi tocada pelo candidato a vice-prefeito na chapa, Beto Steinmetz (PTB). Maciel sofreu acidente de carro no dia 15 de outubro, quando dirigia na BR-386, o que causou lesão à coluna cervical. Ele permanece com dificuldades de movimentar a perna e o braço direitos. O petebista disse que fará fisioterapia para recuperar a mobilidade e força nos membros. Apesar da orientação médica para fazer repouso, Maciel afirmou que espera participar de atos de campanha no fim de semana, com auxílio de uma cadeira de rodas. O adversário Jairo Jorge (PT) fez caminhada hoje acompanhado de prefeitos eleitos do Vale dos Sinos e amanhã à noite deve realizar comício de encerramento do segundo turno.