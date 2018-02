Candidato agora critica atual gestão Um dia depois de criticar a gestão do petista Fernando Haddad no Ministério da Educação, o candidato a prefeito de São Paulo Celso Russomanno (PRB) voltou ontem seus ataques à administração de Gilberto Kassab (PSD), anfitrião de um encontro na sexta-feira entre o chefe da campanha do PRB, Marcos Pereira, e o tucano José Serra (PSDB).