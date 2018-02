Candidato a vereador promete bolsa de estudo em São Paulo

O candidato a vereador Ricardo Holz (PMDB), da coligação São Paulo no Rumo Certo, tem usado uma organização não-governamental para conseguir votos em troca da promessa de obter bolsas de estudo em universidades particulares. A lei caracteriza como compra de voto o oferecimento ou a promessa ao eleitor de vantagem pessoal de qualquer natureza, em busca de seu apoio. Veja também: Projeto Vereador digital estimula o voto consciente Pesquisa recente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) mostrou que 61% dos entrevistados conhecem alguém que trocaria favores por voto, mas 89% condenam quem faz isso. Holz é presidente do Instituto Bolsa Universidade, uma ONG que funciona em uma pequena sala do centro de São Paulo. A entidade, segundo seu site, consegue "bolsas parciais de 5% a 70%" em "faculdades ou universidades parceiras do instituto" para quem "siga os passos e normas estipulados pelo instituto". A reportagem, após se cadastrar, foi até o local. O repórter recebeu duas folhas de papel com o nome de Holz, número eleitoral no cabeçalho e uma lista para ser preenchida com os dados de 20 eleitores que dariam seu voto. Ela inclui a zona eleitoral onde ele vota, para futura conferência. Em novo contato por telefone, uma funcionária da ONG disse à reportagem que há 12 anos a ONG concede as bolsas, mas este ano teria prioridade quem apoiasse a candidatura de Holz. "Se você trouxer 30 pessoas que se comprometam a votar no Ricardo, a bolsa é de graça. Mas fica entre a gente", disse ela. Holz nega que esteja comprando voto. "Eu peço o apoio dos associados. Não autorizo que façam isso." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.