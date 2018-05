Candidato a vereador em SP morre na fronteira com o Paraguai

O candidato a vereador de São Paulo Oscar Abreu Alencar (PT do B) foi morto na fronteira do Paraguai,aos 47 anos, informou a assessoria do partido ao estadao.com.br. Alencar era filiado ao PT do B desde 1997 e concorria pela segunda vez ao cargo de vereador. Veja Também: Vereador Digital: Mais informações sobre o vereador O candidato estava no país para fazer compras porque teria uma loja de comércio e foi encontrado morto.A assessoria do partido estadual não soube dar mais detalhes sobre o falecimento.