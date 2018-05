Candidato a vereador em SE é preso por compra de voto O empresário e candidato a vereador no município de Japaratuba, em Sergipe, J.A.N., de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na noite de quinta-feira prometendo emprego para a população em troca de voto. A prisão aconteceu no Centro Cultural Senhor Lau, no centro da cidade, durante uma reunião que contou com a participação de cerca de cem pessoas, segundo relato das testemunhas. O candidato preso encontra-se à disposição da Justiça Federal na 1ª Delegacia Metropolitana de Aracaju e responderá por crime previsto no Código Eleitoral em seu artigo 299, com pena máxima de até quatro anos de reclusão.