Candidato à reeleição Barra dos Coqueiros é vítima de homicídio O prefeito e candidato à reeleição do município de Barra dos Coqueiros, Aírton Martins, PT, foi vítima tentativa de homicídio ontem por volta das 10 horas da manhã. Segundo ele, dois homens em uma moto dispararam três tiros, mas nenhum dos tiros o atingiu. Um dos tiros pegou na porta do carro. Ele estava sozinho no momento do atentando. O prefeito prestou queixa na Delegacia Plantonista, em Aracaju, e afirmou que hoje vai pedir segurança de vida ao secretário de Segurança Pública, Kércio Silva Pinto, e comunicar o fato ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ele disse que cabe à polícia dizer se a tentativa de homicídio teve conotação política ou não. A Barra dos Coqueiros fica na região metropolitana de Aracaju.