Candidatas em Porto Alegre farão comícios na reta final Duas candidatas à prefeitura de Porto Alegre já agendaram comícios para marcar a fase final da campanha no primeiro turno das eleições. A semana começa com comício da candidata Maria do Rosário (PT), na segunda-feira (29), às 18h, no Largo Glênio Peres, que contará com o reforço dos ministros da Justiça, Tarso Genro, e da Casa Civil, Dilma Rousseff. Na quarta-feira (1º de outubro), será a vez da candidata Manuela D''Ávila (PC do B) promover comício no mesmo local, que deve contar com os ministros dos Esportes, Orlando Silva, e da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. O prefeito licenciado, José Fogaça (PMDB), candidato à reeleição, não tem comício agendado, mas fará caminhada na área central da capital gaúcha na terça-feira (30), entre os Largos Zumbi dos Palmares e Glênio Peres, às 17h. O candidato Nélson Marchezan (PSDB) também não programou comício e ocupará o espaço da Esquina Democrática - tradicional local de manifestações - na próxima quinta-feira (2). Antes de Marchezan, a Esquina Democrática será ocupada por Luciana Genro (PSOL) na segunda-feira, às 17h, para ato que encerra a campanha do primeiro turno. Vera Guasso (PSTU) usará a Esquina na quarta-feira, para ato às 17h. Durante o dia, o mesmo espaço será de Carlos Gomes (PHS), conforme a assessoria da campanha. Ônyx Lorenzoni (DEM) ainda não definiu a agenda da última semana que antecede a votação.