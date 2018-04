Candidata fez campanha com número errado no RS A professora aposentada Cinara Salles Mioso, 53 anos, descobriu durante a votação que havia usado o número errado em toda a sua campanha eleitoral para uma vaga na Câmara de Vereadores de Pejuçara, município de 4 mil habitantes localizado no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, a 360 quilômetros de Porto Alegre. Quando digitaram o número 13.162, divulgado na propaganda eleitoral, ela e seus eleitores foram surpreendidos pela informação "candidato inexistente" dada pela tela da urna eletrônica. Confusos, muitos acabaram invalidando seus votos. Outros optaram pelo voto na legenda ou, procurando na lista, descobriram que o número registrado na Justiça Eleitoral era 13.612 e votaram corretamente. A Justiça Eleitoral informou que não há o que fazer para salvar os votos perdidos pela candidata do PT. Cinara disse que não sabe em que momento e como sua campanha cometeu o erro que retirou suas chances de conquistar o cargo que disputava pela primeira vez. Também mostrou pouca disposição de voltar a concorrer nas próximas eleições.