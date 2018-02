Campos silencia no Planalto e depois se reúne com tucanos Possível candidato do PSB à Presidência, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, compareceu à cerimônia de ontem no Palácio do Planalto, recebeu afagos da presidente Dilma Rousseff no discurso, mas não se reuniu com ela. Campos passou o dia em Brasília e teve encontros reservados com políticos e prefeitos do PSB, do PDT e do PSDB.