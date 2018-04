Campeões de votos em Maceió prometem melhorias A ex-senadora e vereadora eleita Heloísa Helena (PSOL), campeã de votos para a Câmara Municipal de Maceió, encontrou-se hoje pela manhã com o prefeito Cícero Almeida (PP), reeleito com mais de 81% dos votos dos eleitores maceioenses. O encontro dos campeões de votos se deu por acaso, nos estúdios da TV Gazeta (Globo), que fica no mesmo prédio da Rádio Gazeta AM - empresas da organização Arnon de Mello, da família do senador Fernando Collor (PTB), onde os dois concederam entrevistas. A vereadora disse que irá trabalhar junto com o prefeito para melhorar a cidade. prometer Quando Heloísa entrou na sala e viu Almeida, brincou: "Prefeito, se eu soubesse que o senhor estava aqui, nem teria vindo." Depois que os dois se abraçaram e trocaram parabéns pela façanha de ambos nas urnas, Heloísa e Cícero conversaram um pouco sobre o futuro da capital alagoana. A vereadora assegurou que irá colaborar com o prefeito nas ações em benefício da população, mas seguirá a sua posição de independência para também criticar e cobrar do prefeito as soluções para os problemas do povo. O prefeito reeleito agradeceu a confiança e reafirmou que pretende continuar seu trabalho com humildade. "Se eu tivesse que voltar a ser cobrador de ônibus, seria com muito orgulho", afirmou Almeida, que já trabalhou também como servente de pedreiro e taxista, mas ganhou fama como radialista forrozeiro e apresentador de programas policiais. Heloísa concordou com o prefeito e completou: "Passei dois anos sem mandato, trabalhando na universidade, e foi um período muito bom para mim. Aprendi muito." Depois do encontro, Heloísa foi para as ruas e cruzamentos da cidade para agradecer os quase 30 mil votos que teve nas eleições para vereadora de Maceió, depois de ter passado oito anos no Senado e quatro na Assembléia Legislativa de Alagoas.