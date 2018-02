Campanha 'só na 'folga', diz Ideli A presidente Dilma Rousseff não tem a intenção de se envolver nas eleições de outubro, mas liberou os ministros para fazer campanha, desde que fora do horário do expediente. "A presidenta tem dito que a melhor maneira de ajudar é o Brasil continuar bem", disse a ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) durante café da manhã com jornalistas no Planalto. Conforme ela, há orientação de Dilma de que "eleição é problema dos partidos", mas Ideli cita vários colegas que participarão da campanha, além dela. Já o engajamento de Dilma é considerado essencial na campanha de Fernando Haddad, em SP, que aparece com apenas 6% das intenções de voto. / RAFAEL MORAES MOURA e TÂNIA MONTEIRO