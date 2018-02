Campanha de Serra vai para a balada

Um grupo de jovens e modelos vai pedir votos para o candidato José Serra (PSDB) nos arredores de colégios, bares, restaurantes e baladas de São Paulo, durante a campanha pela Prefeitura da capital paulista. O foco da ação é o eleitorado com idade entre 16 e 30 anos. Pesquisas de intenção de voto mostram que, atualmente, o tucano tem melhor desempenho entre os idosos.

A equipe de homens e mulheres começou a distribuir material gráfico da campanha de Serra na sexta-feira. Uniformizados com camisas amarelas estampadas com o número do PSDB na urna eletrônica, os jovens entregaram adesivos para os eleitores em um parque, durante a tarde, e em regiões que concentram bares, à noite.

Os pontos de ação da equipe serão as áreas que concentram grande quantidade de jovens na cidade. Além de bares e restaurantes de regiões como Moema, na zona sul, e Vila Madalena, na oeste, também estão previstos atos em shoppings, ruas comerciais do centro, faculdades e colégios.

'Serretes'. A estratégia é inspirada na campanha criada em 2008 pela equipe do então candidato à reeleição, Gilberto Kassab (PSD). Na ocasião, as modelos foram apelidadas de "kassabetes". Agora, integrantes da campanha de Serra brincam que as mulheres da equipe de jovens seriam as "serretes".

O grupo foi orientado a não responder a provocações durante as ações com os eleitores. O objetivo é estimular o debate sobre as propostas apresentadas por Serra.

Segundo a equipe de campanha, os jovens selecionados já são simpáticos à candidatura do tucano. Eles trabalham durante o dia como modelos, funcionários de restaurantes e vendedores de lojas da capital paulista. / BRUNO BOGHOSSIAN