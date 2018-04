'Campanha de Marta é maquiavélica e mentirosa', diz Kassab

O candidato do DEM, Gilberto Kassab , acusou nesta quinta-feira, 23, a campanha de sua adversária Marta Suplicy (PT) de "maquiavélica" e disse que quem ficou ofendido com a peça publicitária que questionava a sua vida pessoal foi a cidade. "Quem ficou ofendido foi a cidade, foi uma campanha maquiavélica, maldosa e mentirosa, volto a dizer", afirmou o atual prefeito à rádio Eldorado. Na entrevista, que também foi transmitida pela TV Estadão, Kassab disse que a campanha da adversária foi marcada por baixarias desde o primeiro turno. Veja também: Assista ao vídeo com a entrevista de Kassab ao Jornal Eldorado Analista político comenta o resultado da pesquisa Ibope Marta cai e Kassab amplia 17 pontos de vantagem sobre petista A quatro dias da eleição, Gabeira e Paes mantêm empate no Rio Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Ele voltou a comentar o direito de resposta concedido pela Justiça por conta da propaganda da petista. "Ela foi condenada pela Justiça, ela realmente mostrou que a sua campanha não tinha compromisso com as propostas da cidade". Kassab acumulou decisões favoráveis da Justiça Eleitoral e já havia obtido direito de resposta semelhante em outras representações contra Marta. O candidato mostrou-se satisfeito com o resultado da pesquisa Ibope divulgada na última quarta-feira. "Estou muito feliz com a diferença mostrada nas pesquisas".