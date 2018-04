Câmara tenta afrouxar regra para compra de terras

O acordo é negociado pelo relator do projeto, Beto Faro (PT-AC), para evitar que seu relatório, que acompanha as restrições impostas pelo governo às empresas brasileiras de capital estrangeiro, seja derrotado pela subcomissão que debate a compra e o arrendamento de terras por estrangeiros. Proposta alternativa libera completamente essas empresas de restrições, como o limite de 25% da área de um município em mãos de estrangeiros.

Deputados ligados ao agronegócio encamparam o lobby de empresas do setor, liderado pela Bunge, alegando que investimentos bilionários no Brasil foram suspensos desde agosto por limites à compra de terras.

Polêmica. O resultado da votação marcada para o início da tarde é incerto. Persiste a divisão dos deputados, após quase seis meses de audiências públicas e debates. A polêmica conta um ano e três meses, desde que a Advocacia-Geral da União editou parecer submetendo empresas brasileiras controladas por estrangeiros aos mesmos limites impostos para empresas estrangeiras.

Em seu trabalho, Faro encampou as ideias do governo favoráveis a barreiras aos estrangeiros. "Estaríamos na contramão do movimento contemporâneo global ao pretendermos a liberalização da aquisição de terras por estrangeiros no Brasil", alega o deputado no relatório, no qual cita tendência mundial de regulação dos mercados financeiro e de alimentos, em decorrência da crise econômica global de 2008.

Mas Faro cedeu às pressões. O projeto apresentado por ele à subcomissão limita ainda mais a compra e o arrendamento de terras por empresas e ONGs estrangeiras a 2.500 hectares. Empresas brasileiras controladas por estrangeiros podem comprar ou arrendar até 5 mil hectares. Mas projetos nas áreas de energia e florestal poderiam ser liberados do limite por meio de decreto presidencial, propõe.

O deputado vinha adiando a votação do relatório a pedido da chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. O Planalto teme que o tema polêmico atrapalhe a votação da emenda que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU). Além disso, o governo prepara sua própria proposta para regular a compra de terras por estrangeiros.