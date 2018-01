Câmara quer criar mais 2 comissões para atender o PSD

do PT, do PMDB e do PSDB.

As presidências das 20 comissões permanentes são divididas entre os partidos proporcionalmente ao tamanho das bancadas eleitas. Maia afirmou, ontem, que pretende ter uma definição dentro de 15 dias. O DEM e o PR, que diminuíram suas bancadas, teriam de abrir mão de duas presidências, se os espaços forem redistribuídos de acordo com as bancadas atuais. Mas não aceitam a redução. Uma das hipóteses é o desmembramento da comissão de Esporte e Turismo e da Educação e Cultura. / D.M