'Câmara ouviu reivindicação da sociedade', diz procurador-geral O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, disse que a Câmara ouviu as ruas. "Do ponto de vista democrático, a Câmara verdadeiramente ouviu a reivindicação da sociedade brasileira e preservou seu importante instrumento de defesa. É um dia histórico, de afirmação de uma vocação do povo brasileiro pelo fim da impunidade e do efetivo combate à corrupção."