Câmara julga impeachment em Campinas A Comissão Processante da Câmara de Campinas, encarregada de apurar o envolvimento do prefeito Demétrio Vilagra (PT) em suposto esquema de corrupção na Sanasa, a empresa municipal de saneamento, abre hoje a sessão de julgamento do petista. Na última sexta, 16, a comissão informou ter acatado denúncia do vereador Valdir Terrazan (PSDB) e decidido, por isso, pedir a cassação do petista.