Câmara e Senado farão 'recesso branco'

"O recesso é da Câmara e do Senado, que não terão pauta. O que não entra em recesso é a pauta do Congresso", disse. "Entram em recesso a Câmara e o Senado e o Congresso fica em pauta.". Pela Constituição, se a LDO não for votada até 17 de julho, não pode haver recesso. Oficialmente o recesso parlamentar começa dia 18 de julho. O Congresso - Câmara e Senado reunidos - é o responsável por votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento da União e por apreciar os vetos presidenciais.